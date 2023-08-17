"سلاح البحرية" يدخل خط الأزمة.. ضابطان "إسرائيليان" يرفضان الخدمة العسكرية

فلسطين اليوم

أعلن ضابطان "إسرائيليان" يتبعان لسلاح البحرية الصهيوني، اليوم الخميس 17-8-2023، رفضهما الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال على خلفية التشريعات القضائية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": أعلن "ضابطان احتياط" برتبة مقدم من "سلاح البحرية الإسرائيلي" رفضهما لأداء الخدمة الاحتياطية بسبب "التشريعات القضائية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تعليق خدمة أحدهما من قبل قائد ما يُعرف بـ "سلاح البحرية الإسرائيلي" بموافقة رئيس الأركان الصهيوني هرتسي هاليفي.