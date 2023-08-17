هل يشارك بطل السعودية في دوري أبطال أوروبا؟

فلسطين اليوم

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن نية المملكة العربية السعودية في إشراك أحد أنديتها بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وبحسب شبكة "ميدياست" الإيطالية، نقلا عن صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن المسؤولين عن الدوري السعودي، لديهم النية في التقدم بطلب لمنح فريق الفرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، اعتبارا من موسم 2024-2025.



وأضاف التقرير: "سيتم تغيير نظام دوري الأبطال بشكل جذري، ليشمل 36 فريقا، بنظام دوري واحد مكون من 8 مباريات لكل فريق مع أندية مختلفة، وسيتم منح الفريق المتوج بالدوري السعودي الفرصة للمشاركة أوروبيا".



وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك الكثير من العوائق أمام هذه الفكرة، تتمثل في أن أحد الأندية الأوروبية المتأهلة بشكل شرعي يجب أن يتنازل عن مكانه من أجل الفريق السعودي.



كما أن الأندية الأوروبية تخضع لقيود مشددة من اللعب المالي النظيف، بينما لا تخضع أندية السعودية لهذه القيود، بخلاف المشاكل التي ستظهر بسبب السفر تقريبا كل أسبوع.



وأتمت الشبكة تقريرها: "هذه الفكرة من المرجح أن تهدف إلى إبراز الكرة العربية وجذب الاهتمام والإعلان، ولكن من الصعب جدا أن تجد تجاوبا حقيقيا على الأرض".