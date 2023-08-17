جماهير غفيرة تشيع الشهيد مصطفى الكستوني في جنين

فلسطين اليوم

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس17/8/2023م، جثمان الشهيد مصطفى أكرم الكستوني (32 عاماً) في مدينة جنين .

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، قبل الصلاة عليه، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في الحي الشرقي .

وقد عمّ الإضراب التجاري الشامل مدينة جنين حداداً على روح الشهيد .

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: مصطفى أكرم قمبع "الكستوني" (32 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مدينة جنين صباح اليوم.

وعزت الحركة عائلة الشهيد وأهلنا في جنين التضحية والعطاء، مؤكدةً أن دم الشهداء يشعل مزيداً من جذوة المقاومة وامتدادها في كل الساحات، وإن استمرار جرائم العدو بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال لن يوقف الزحف المقدس نحو الحرية.

وأشادت الحركة بمجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس ومقاومي شعبنا الذين هم رأس الحربة وخط الدفاع الأول في وجه العدوان المجرم، وإن معركة الاشتباك مستمرة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.





