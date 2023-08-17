هيئة الأسرى: تنكيل وتعذيب بحق الأسيرين واكد وقطاوي

فلسطين اليوم

عرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، اليوم الخميس 17-8-2023، تفاصيل التنكيل الذي تعرض له الأسيرين نور واكد ومصعب قطاوي، أثناء الاعتقال والتحقيق.

وقالت محامية الهيئة حنان الخطيب أثناء زيارتها لسجن "مجيدو": "إن الأسير نور حسن أنور واكد ( 24 عاما) من مدينة حيفا، قد تعرض هو وعائلته لهجوم من قبل المستوطنين على بيتهم، بتاريخ 12/06/2023، على خلفية هبة أيار أو ما عُرف بـ" حارس الأسوار"، حيث قام واكد بالدفاع عن نفسه وعن والديه بعد الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، وبعدها بساعات حضرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الى بيته وقامت باعتقاله".

المحامية، أنه يعاني الأسير واكد من تلف بالاعصاب، يستوجب إعطائه نوع معين من الدواء، لكن إدارة السجن قامت باستبداله بنوع آخر لا يعطي النتيجة العلاجية المطلوبة، وقد تقدم الأسير بعدة التماسات من أجل الحصول على الدواء المناسب، لكن مدير القسم يتعمد المماطلة والتأجيل المستمر.

وأضافت: "قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة بيت الأسير مصعب قطاوي من مدينة قلقيلية، بتاريخ 13/04/2023 حوالي الساعة الثانية و النصف فجرا، و تكسير محتوياته بطريقة همجية، كما تعرض أهل الأسير للصراخ و الدفع من قبل الجنود".

وتابعت المحامية: "ثم قيدوا الأسير بمرابط بلاستيكية وعصبوا عينيه وبدأوا بجره بطريقة عنيفة، بعدها نقلوه الى معتقل "الجلمة"، و بقي هناك 40 يوما على ذمة التحقيق تعرض خلالها للتعذيب، حيث كان يدخل الى غرفة التحقيق عدة أشخاص يقوموا بضرب الاسير وشتمه والصراخ عليه، ناهيك عن ظروف الزنازين الصعبة".

ومن جانبه، يقول الأسير: " لا اريد الخوض اكثر بتفاصيل الاعتقال لأنني كدت أصاب بالجنون".

ويشار إلى أنه تم الحكم على قطاوي بالسجن لمدة 36 شهرا.