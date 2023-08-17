للمرة الخامسة..الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من أريحا

فلسطين اليوم

جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس17/8/2023م، الاعتقال الإداري بحق الأسير محمد حمزة طريق، من محافظة أريحا، للمرة الخامسة.

وبحسب مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة ، فإن الأسير طريق من سكان مخيم عقبة جبر، وهو معتقل منذ 7\6\2022.

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.