الأخرس: مجاهدو سرايا القدس- كتيبة جنين يعدون العدة لمواجهة الاحتلال في جنين وكامل الضفة

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ ماهر الأخرس، اليوم الخميس 17-8-2023، أن مجاهدو سرايا القدس- كتيبة جنين يعدون العدة لمواجهة الاحتلال في جنين وفي كامل الضفة الغربية المحتلة من أجل الدفاع عن شعبنا.

وقال القيادي الأخرس في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن القوة التي يستخدمها الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني لن تردعه في مواجهة الاحتلال، موضحاً أن إرادة المقاومين في سرايا القدس- كتيبة جنين أقوى من ألياته المصنّعة أمريكياً وخير دليل على ذلك تفجيرها في جنين خلال كمين "بأس الاحرار".

وأضاف الأخرس: "رغم الفرق في ميزان القوى بين ما يمتلكه الاحتلال من الآليات والمدرعات التي يختبئ داخلها جنوده، وبين ما يمتلكه المقاومين؛ إلا أن هذه الآليات لم تنفعهم كما حصل اليوم في جنين بعد خروجهم منها حيث أصابهم رصاص المقاومين الأبطال سريعاً".

وأوضح القيادي في "الجهاد" قائلاً: "الاحتلال بشكل دائم يقوم بإخفاء خسائره التي تقع بفعل العمل العسكري المقاوم بالضفة المحتل؛ لأجل رفع معنويات جنودهم الجبناء الذين لا زالت معنوياتهم منهارة أمام المقاومين".

وعن حالة الالتحام بين المقاومين في جنين، شدد الأخرس على أن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بحق شعبنا توحد كافة الفلسطينيين والمقاومين هناك، مشيراً إلى حالة الوحدة الميدانية بين سرايا القدس- كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب القسام خلال التصدي لجيش الاحتلال اليوم في جنين.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يعلم سوى لغة القوة، مشدداً على أن حركة الجهاد الإسلامي دائما تقدم القادة قبل جندها في مواجهة العدو الصهيوني.

وطالب الأخرس كافة المقاومين في الضفة المحتلة للتوحد في وجه الاحتلال الصهيوني، مؤكداً على جهوزية المقاومة و"كتيبة جنين" في التصدي للاحتلال.

وكانت قد اغتالت قوات خاصة تابعة للاحتلال، فجر اليوم الخميس 17-8-2023، الشاب مصطفى الكستوني، خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.