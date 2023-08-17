مجاهدو سرايا القدس يتصدون للعدو ويصيبون أحد ضباطه في جنين

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين في عدة بلاغات عسكرية، صباح اليوم17/8/2023م، عن تمكن مجاهديها من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين وقامت باغتيال أحد المقاومين بعد محاصرة وتفجير المنزل الذي تواجد فيه.

فقد أعلنت الكتيبة عن تمكن مجاهديها من اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت من محور البيادر ومحاصرتها وإيقاعها في حقل من النيران وإمطارها بصليات مكثفة من الرصاص.

جيش الاحتلال عقب اكتشاف القوة الخاصة دفع بتعزيزات عسكرية إلى المكان لإنقاذها من حقل النيران التي وقعت فيه حيث أعلن فيما بعد عن إصابة أحد ضباطه بجروح نتيجة الاشتباكات العنيفة التي وقعت مع مجاهدي الكتيبة والتي فندت ادعاء الاحتلال بإحباط بنيتها خلال عدوانه الواسع الذي نفذه على جنين ومخيمها الشهر الماضي.

وفي مقابلة خاصة، قال الكاتب والمحلل السياسي جمعة التايه، إن جيش الاحتلال سخر كل إمكانياته المتاحة في سبيل القضاء على حالة المقاومة المتصاعدة في مناطق الضفة المحتلة خاصة جنين الآخذة بالتمدد إلى باقي المناطق من خلال تنفيذ حملات يومية لاجتثاث حالة المقاومة.

وأضاف الكاتب التايه إن ادعاء الاحتلال بتخفيف عدوانه على مناطق الضفة عقب العدوان الأخير على جنين هو مجرد ادعاءات كاذبة مما يتطلب من المقاومين التجهز لكافة السيناريوهات التي قد يستخدمها الاحتلال في محاولة إنهاء حالة المقاومة المتصاعدة.

وأشار التايه إلى أن عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها استهدف البنية التحتية لأبناء شعبنا دون أن يمس أيًا من قدرات المقاومة التي تمتلكها في جنين ومما يؤكد ذلك هو حجم الاشتباكات التي يواجهها الاحتلال مع كل عملية اقتحام لتلك المناطق والذي يفند رواية الاحتلال بوضع يده على المقاومة واجتثثاها.

وبين التايه أنه ومع الفشل الواضح للاحتلال في قمع وإنهاء حالة المقاومة وتحقيق أهدافه من خلال العدوان الواسع الذي نفذه قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات مشابهة لما قام به الشهر الماضي في ظل التهديدات المستمرة من قادة الاحتلال بعودة العمل في جنين مؤكدًا أن المقاومة قد جهزت نفسها جيدًا لمثل هذه العمليات التي قد يقوم بها الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من عدوانها على محافظات الضفة الغربية وملاحقة قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة خلال الأيام الأخيرة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.