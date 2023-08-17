"النقب".. يقلب السجون وخـــارجها وفتيل الاحتقان قد يفجر الأوضاع

فلسطين اليوم

أثار الاعتداء الوحشي على الأسرى داخل قسم "3" بسجن النقب فجر اليوم الخميس 17/8/2023، حالة من الغضب والسخط وخاصة بعد تهديدات الأسرى بأن كافة الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصد الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي "بن غفير" من سجن النقب، وقرار (75) أسيرًا ممن جرى نقلهم من سجن (النقب) إلى سجن (نفحة)، بالإضراب عن الطعام، رفضًا لعملية القمع التي تعرضوا لها.

وفي أول ردة فعل أعلن أقسام الأسرى في كافة السجون ردًا على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أسرى قسم "3" بسجن النقب.

القيادية العليا لأسرى الجهاد

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس 17/8/2023، أن أسرى الجهاد في كافة السجون والمعتقلات في حالة استنفار وجهوزية لمواجهة هذا التوغل السافر.

وبينت أن ما يشهده معتقل النقب الصحراوي من اعتداء همجي على الأسرى هو تجاوز خطير واعتداء على كامل جسد الحركة الأسيرة.

التواصل مقطوع مع أسرى الجهاد وحماس

ومن جانبها أعلنت مؤسسة مهجة القدس اليوم الخميس 17/8/2023، أن التواصل مع أسرى الجهاد الإسلامي وحماس المتواجدين في قسم (٥) و(٢٧) بالنقب مازال مقطوعاً منذ الأمس.

وبينت أن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في سجن النقب الصحراوي بعد قيام قوات القمع التابعة لما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني صباح اليوم باقتحام السجن بحجة التفتيش، وقامت مصلحة السجون بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم (٤) وعددهم ٧٢ أسيرًا إلى سجن نفحة.

لجنة الطوارئ تهدد

وجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الخميس 17/8/2023، رسائل للمحتل بعد الاعتداء الوحشي على أسرى النقب : "لن نرضخ لإجراءات العدو الصهيوني، وما زلنا في خط المواجهة الأول، مشددةً على أنه سيلقن العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه".

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة: إن رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقدوكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتوها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا.

وأكدت لجنة الطوارئ أننا في كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.

خوض الاضراب عن الطعام

قالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني: إنّ مئات من الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام، ردًا على الهجمة التي تواصل إدارة السّجون في تنفيذها بحقّ الأسرى، وكان آخرها سلسلة الاقتحامات التي طالت مؤخرًا وحتّى صباح اليوم عدة أقسام كان آخرها قسمي (3،4)، وسبق ذلك اقتحام لقسم (26) قبل عدة أيام، إضافة إلى عمليات النقل الفردية التي طالت عددًا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن (ريمون(.

وأكّدت الهيئة والنادي، أنّ (75) أسيرًا ممن جرى نقلهم من سجن (النقب) إلى سجن (نفحة)، قد قرروا الإضراب عن الطعام، رفضًا لعملية القمع التي تعرضوا لها.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ هذا التصعيد جاء تزامنًا مع زيارة الوزير الفاشي (بن غفير)، الذي يواصل تهديداته للأسرى، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق.