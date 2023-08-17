الاحتلال يوقف العمل في ترميم منزل ويصادر معدات بناء بمسافر يطا

فلسطين اليوم

أوقف قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس17/8/2023م، العمل في ترميم منزل وصادرت معدات بناء في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت المواطن عزيز أعمر من ترميم كهف يسكنه وعائلته المكونة من ستة أفراد، في تجمع جنبا بمسافر يطا.

وصادرت قوات الاحتلال مواد بناء من حديد، وإسمنت، ومولد كهرباء ومعدات أخرى من المكان.

ويصعد الاحتلال من تضييقاته وانتهاكاته في حق المواطنين وممتلكاتهم، بهدف إرغامهم على الرحيل لصالح التوسع الاستيطاني في مسافر يطا.