فلسطين اليوم

سورة الكهف كاملة مكتوبة بخط كبير، عشرات الملايين يتلون آيات القرآن الكريم في جميع الأوقات، إلا إن منهم يخصصون قراءة سورة الكف يوم الجمعة، لاسيما قبل آذان الظهر، لما لها فوائد كثرة والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لهذا فإن الناس تبحث عن سورة الكهف مكتوبة ومسموعة لكي يقرؤونها يوم الجمعة لنيل الأجر والثواب العظيمين، كما إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك.

سورة الكهف مكتوبة بصفحة واحدة

سورة الكهف مكتوبة بصفحة واحدة، يوم الجمعة من الأيام الفضيلة عند المسلمين، من بين الأعمال المخصصة في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين فضائل يوم الجمعة قراء سورة الكهف، لما قيل عنها في السيرة النبوية، إنها نور ما بين الجمعتين، كما أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من السنن المستحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سورة الكهف كاملة مكتوبة بخط كبير.

تحميل سورة الكهف mp3

تحميل سورة الكهف mp3، لقرائة سورة الكهف يوم الجمعة فضل كبير وأجر وثواب عظيم، إذ إنها هي نور يهدي المسلم الذي يقرؤها، ويعفيه من فعل المعاصي، وترشد المسلم إلى طريق الخير وتبعده عن الشر، وجاء عن عبدالله بن عمر «رضي الله عنه» أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

تنزيل سورة الكهف كاملة

تنزيل سورة الكهف كاملة، ولتأكيد أهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.

سورة الكهف مكتوبة بخط كبير pdf

سورة الكهف مكتوبة بخط كبير pdf، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة سورة الكهف تبدأ من بعد غروب شمس يوم الخميس، وأكد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال «من قرأها ليلة الجمعة»، ويستمر وقت قراءة سورة الكهف، حتى غروب شمس يوم الجمعة، وتابع «عبدالسميع» عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أن المسلم الذي يحافظ على قراءة سورة الكهف ما بين الجمعتين، له كبير الفضل عند الله، ومن بين فضائل سورة الكهف يوم الجمعة أنها تضئ للمسلم ما بين الجمعتين، حيث تضئ له قلبه وفكره، كما جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين».