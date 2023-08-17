إشبيلية يعلن رحيل ياسين بونو وانضمامه للهلال السعودي

فلسطين اليوم

أكد خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لإشبيلية، رحيل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، إلى الهلال السعودي.



وأعلن مينديليبار، عبر تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، ليلة أمس الأربعاء، بركلات الترجيح (5-4) بكأس السوبر الأوروبي.



وكانت تقارير صحفية مؤخرا، قد أفادت بتوصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات إضافية لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو.

وأشارت التقارير، إلى أن بونو سيرتبط بعقد مع الهلال لمدة 3 سنوات.



وعلق مينديليبار على الفرص التي أهدرها المهاجم المغربي يوسف النصيري أمس قائلا: "لو استغل فرصة واحدة بعد هدفه الرائع كنا سنفوز".



وأضاف: "يجب احتضانه هو وجوديل، وعلينا أن نشعر بالفخر بهذا الفريق".