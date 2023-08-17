لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في رسالة للعدو : "إن أردتم مواجهة مفتوحة فنحن لها"

فلسطين اليوم

وجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الخميس 17/8/2023 ، رسالة للعدو بالقول:" لن نرضخ لإجراءات العدو الصهيوني، وما زلنا في خط المواجهة الأول، مشددةً على انه سيلقن العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه".

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة ان رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقدوكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتوها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا.

وأكدت لجنة الطوارئ أننا في كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة بخصوص الهجمة التي تشنها إدارة السجون على الأسرى

يا أبناء شعبنا الأبي الصامد

بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا الطاهرة، يطل علينا من جديد الخائب أرعن التلال المدعو "بن جفير" وأدواته من ضباط مصلحة السجون، محاولين مجددًا اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية للمدعو "بن جفير" على السجون.

وإننا هنا نوجه عدة رسائل:

أولًا: رسالتنا لشعبنا الأبي بأننا على عهدكم بنا، ولن نرضخ لإجراءات العدو الصهيوني، وما زلنا في خط المواجهة الأول، وسنلقن هذا العدو درسًا آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه.

ثانيًا: رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقدوكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتوها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا.

ثالثًا: نؤكد على أننا في كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى.

الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

الخميس 1 صفر 1445هـ