بالصور قناة عبرية: تضرر مستوطنة "شاكيد" بعد استهدافها من قبل مقاومين

الساعة 01:11 م|17 أغسطس 2023
مستوطنة شاكيد
مستوطنة شاكيد

فلسطين اليوم

لحقت أضرار في مستوطنة "شاكيد" غرب جنين، اليوم الخميس 17-8-2023، في أعقاب استهدافها بإطلاق نار من قبل مقاومين صباح اليوم.

واعترفت القناة 14 العبرية بقولها: "تضرر في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة "شاكيد" بعد استهدافها بإطلاق نار غرب جنين".

وكانت قد اغتالت قوات خاصة تابعة للاحتلال، فجر اليوم الخميس، الشاب مصطفى الكستوني، خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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