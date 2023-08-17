بالصور قناة عبرية: تضرر مستوطنة "شاكيد" بعد استهدافها من قبل مقاومين

فلسطين اليوم

لحقت أضرار في مستوطنة "شاكيد" غرب جنين، اليوم الخميس 17-8-2023، في أعقاب استهدافها بإطلاق نار من قبل مقاومين صباح اليوم.

واعترفت القناة 14 العبرية بقولها: "تضرر في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة "شاكيد" بعد استهدافها بإطلاق نار غرب جنين".

وكانت قد اغتالت قوات خاصة تابعة للاحتلال، فجر اليوم الخميس، الشاب مصطفى الكستوني، خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



