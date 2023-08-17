سعر الدولار مقابل الشيكل في فلسطين يُحلق عالياً.. كم بلغ الآن؟

فلسطين اليوم

حلّق سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، عالياً ليصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ سنوات.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي تذبذباً واضحاً خلال الأشهر الماضية، ما بين ارتفاع، وانخفاض، إذ يصل تارة إلى مستويات الـ 3.30 ثم يرتفع إلى مستويات الـ 3.50 شيكل، قبل أن يبلغ اليوم رقماً قياسياً لأول مرة منذ مدة طويلة.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم، إلى 3.78 شيكل، وسط توقعات بأن يواصل الارتفاع ليصل إلى مستوى الثمانينات مع نهاية العام الجاري، مع استبعاد أن يتخطى حاجز الـ 3.90 أو الـ 4 شواكل.

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