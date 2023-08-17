ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم الخميس 17-8-2023، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن الأسير محمد عدنان سليمان مرداوي من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الــــ25 في سجون الاحتلال وهو محكوم 28 عاما، علما أنه معتقل بتاريخ 17/8/1999.

وأضاف سمور: "دخل الأسير عزام نبيل سعيد ذياب من بلدة كفر راعي جنوب جنين عامه الـــ23 في سجون الاحتلال، وهو محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 17/8/2001".

وتابع قائلاً: "إن الأسير أحمد واصف صدقي أبو حنانة من بلدة عرانة شرق جنين، دخل عامه الــ15 وهو محكوم مدى الحياة، وهو معتقل بتاريخ 17/8/2009".