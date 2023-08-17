الهيئة القيادية العليا: أسرى الجهاد في كافة السجون والمعتقلات في حالة استنفار

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس 17/8/2023، أن أسرى الجهاد في كافة السجون والمعتقلات في حالة استنفار وجهوزية لمواجهة هذا التوغل السافر.

وبينت أن يشهده معتقل النقب الصحراوي من اعتداء همجي على الأسرى هو تجاوز خطير واعتداء على كامل جسد الحركة الأسيرة.

أكد نادي الأسير اليوم الخميس 17/8/2023 أن وحدات كبيرة من قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن (النقب)، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن (النقب).

وقال مكتب إعلام الأسرى إن استمرار حالة التوتر الشديد في كافة أقسام سجن النقب على إثر اقتحام وحدات القمع الخاصة (اليماز والدورو والميتسادا) قسم "3" بطريقة وحشية.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى عن إغلاق أقسام الأسرى في كافة السجون ردًا على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أسرى قسم "3" بسجن النقب.

وقال مكتب إعلام الأسرى: إن كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصد الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي بن غفير من سجن النقب.