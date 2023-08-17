فلسطين اليوم

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكري سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الخميس 17-8-2023، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في مهرجان تأبين شهداء معركة بأس جنين.

وأوضحت الحركة في تصريح مقتضب: "أن مهرجات التأبين سيقام غداً الجمعة 18-8-2023 في تمام الساعة 6:30 مساءً في نادي مخيم جنين.

..:: دعوة عامة ::..

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكري سرايا القدس - كتيبة جنين، يتشرفون بدعوتكم للحضور والمشاركة في:

..:: مهرجان تأبين شهداء معركة بأس جنين ::..

وذلك:

يوم الجمعة 18-8-2023م

6:30 مساءً

نادي مخيم جنين

حضوركم وفاء لدماء الشهداء



