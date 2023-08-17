بالصور "الجهاد الإسلامي" تدعو جماهير شعبنا للمشاركة بمهرجان تأبين شهداء معركة "بأس جنين"
دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكري سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الخميس 17-8-2023، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في مهرجان تأبين شهداء معركة بأس جنين.
وأوضحت الحركة في تصريح مقتضب: "أن مهرجات التأبين سيقام غداً الجمعة 18-8-2023 في تمام الساعة 6:30 مساءً في نادي مخيم جنين.
..:: دعوة عامة ::..
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذراعها العسكري سرايا القدس - كتيبة جنين، يتشرفون بدعوتكم للحضور والمشاركة في:
..:: مهرجان تأبين شهداء معركة بأس جنين ::..
وذلك:
يوم الجمعة 18-8-2023م
6:30 مساءً
نادي مخيم جنين
حضوركم وفاء لدماء الشهداء