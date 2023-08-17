بيان عسكري سرايا القدس-كتيبة طوباس : استهدفنا قوات الاحتلال وآلياته خلال اقتحامها للمدينة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة طوباس اليوم الخميس 17/8/2023 ، أن عناصرها استهدفت قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وبينت سرايا القدس-كتيبة طوباس أن المجاهدين تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في (شارع الثغرة-محيط الدنوميتر-محيط حاجز تياسير) بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وقالت كتيبة طوباس إنها استهدفت قوات الاحتلال على حاجز تياسير سـ 07:15 بصليات كثيفة من الرصاص.

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طوباس

متوكلين على الله تمكن مجاهدونا الأبطال في سرايا القدس - كتيبة طوباس صباح اليوم من استهداف قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

حيث تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف قوات الاحتلال في (شارع الثغرة-محيط الدنوميتر-محيط حاجز تياسير) بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

كما استهدف مجاهدونا قوات الاحتلال على حاجز تياسير سـ07:15 بصليات كثيفة من الرصاص.