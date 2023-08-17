مهجة القدس :التواصل مع أسرى الجهاد وحماس المتواجدين في قسم (٥) و(٢٧) بالنقب مقطوع منذ الأمس

فلسطين اليوم

أعلنت مؤسسة مهجة القدس اليوم الخميس 17/8/2023 ، ان التواصل مع أسرى الجهاد الاسلامي وحماس المتواجدين في قسم (٥) و(٢٧) بالنقب مازال مقطوعاً منذ الأمس .

وبينت ان حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في سجن النقب الصحراوي بعد قيام قوات القمع التابعة لما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني صباح اليوم باقتحام السجن بحجة التفتيش، وقامت مصلحة السجون بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم (٤) وعددهم ٧٢ أسيرًا إلى سجن نفحة.