هآرتس : نتنياهو وعائلته يحتفلون و"إسرائيل" تحترق

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس العبرية صباح يوم الخميس 17/8/2023: إن "إسرائيل" تحترق وفي ذات الوقت رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته يحتفلون ويتمتعون في إجازتهم.

وصفت هآرتس فيديو نشره نتنياهو بالغريب والمخيف، حيث ظهر نتنياهو من مكان إجازته، هو وزوجته يرتديان نظارات شمسية ملونة، وهناك زجاجات من النبيذ على الطاولة.

وقال نتنياهو في الفيديو بالقول: "الوضع أفضل بكثير .. تمتعوا، تمتعوا"، فيما عقبت هآرتس بـ"أن هذا يحدث بينما تشن الحكومة حربا رسميًا على قادة الجيش، ويستمر تراجع كفاءة الجيش وتستمر أزمة الاحتياط، ويصر الحريديم على الإعفاء الكامل من التجنيد..الخ".