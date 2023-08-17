مهجة القدس : الحركة الوطنية الأسيرة لن تسمح بتمرير جريمة سجن النقب

فلسطين اليوم

قال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس، محمد الشقاقي اليوم الخميس 17/8/2023 تعقيبًا على الهجمة القمعية لسجن النقب: إن إفراغ قسمي (4،3) الخيام في سجن النقب من الأسرى ونقلهم إلى سجون وأقسام أخرى سابقة خطيرة تقدم عليها إدارة مصلحة السجون.

وبين الشقاقي أن الحركة الوطنية الأسيرة لن تسمح بتمرير هذه الجريمة في سجن النقب والتي تهدف إلى إغلاق قسمي (4،3) الخيام وبالتالي إحداث خلل في البنية التنظيمية.

وأوضح أن استعراض القوة الذي حدث صباح اليوم في سجن النقب واقتحام قوات المتسادا والحشودات أمام الأقسام لن يرهب أسرانا.

وحمل الشقاقي الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرانا في سجن النقب وكل السجون.