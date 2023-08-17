حركة الجهاد تنعي الشهيد "الكستوني" وتؤكد على استمرار معركة الاشتباك

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 17/8/2023 ، فــي فـلـسـطـيـن إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: مصطفى أكرم قمبع "الكستوني" (32 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مدينة جنين صباح اليوم.

وعزت الحركة عائلة الشهيد وأهلنا في جنين التضحية والعطاء، مؤكدةً أن دم الشهداء يشعل مزيداً من جذوة المقاومة وامتدادها في كل الساحات، وإن استمرار جرائم العدو بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال لن يوقف الزحف المقدس نحو الحرية.

وأشادت الحركة بمجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس ومقاومي شعبنا الذين هم رأس الحربة وخط الدفاع الأول في وجه العدوان المجرم، وإن معركة الاشتباك مستمرة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركـ,,ــة الجهـ,,ـــاد الاسلامـــ,,ــي فــي فـلـسـطـيـن

ننعى الشهيد مصطفى الكستوني من جنين ونؤكد أن دم الشهداء يشعل مزيداً من جذوة المقاومة

تنعى حركـ,,ــة الجهـ,,ـــاد الاسلامـــ,,ــي فــي فـلـسـطـيـن إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: مصطفى أكرم قمبع "الكستوني" (32 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مدينة جنين صباح اليوم.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في جنين التضحية والعطاء، لنؤكد أن دم الشهداء يشعل مزيداً من جذوة المقاومة وامتدادها في كل الساحات، وإن استمرار جرائم العدو بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال لن يوقف الزحف المقدس نحو الحرية.

نشيد بمجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس ومقاومي شعبنا الذين هم رأس الحربة وخط الدفاع الأول في وجه العدوان المجرم، وإن معركة الاشتباك مستمرة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

وإن غداً لناظره قريب

حركـ,,ــة الجهـ,,ـــاد الاسلامـــ,,ــي فــي فـلـسـطـيـن - الضفة الغربية