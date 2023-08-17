فلسطين اليوم

متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، منذ عدة أشهر، تحديداً بعد عدوان 2021 على قطاع غزة، تغيرت آلية صرف المنحة القطرية في قطاع غزة، فهي كانت قبل التاريخ المذكور أعلاه تصرف عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتم الاستعلام عن اسم المستفيد عبر رابط الاتصالات بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، إلا أنه الآن باتت الأمم المتحدة تشرف على صرف المنحة القطرية عبر ارسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية عبر أجهزتهم الخلوية تفيد بموعد وآلية وقيمة المنحة.

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023

موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، يبدأ المدرجون على كشفوات المنحة القطرية هذه الآونة بفحص موبايلاتهم الخلوية لعل أن يجدوا رسالة نصية من الأمم المتحدة توضح موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر أغسطس الجاري 2023، خاصة وأنهم يأملون بسرعة صرفها لكثرة الالتزامات الكبيرة، الأمر الذي دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للاطلاع على مستجدات موعد ومتى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023.

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، وعن موعد الدفعة الماضية من المنحة القطرية لشهر يوليو الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي، أن صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 23 يوليو، لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، لكنه حتى اللحظة لم يحدد موعد رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023.

متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023

متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023، كشفت مصادر مطلعة، عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 8 أغسطس الجاري، موضحة أن ارسال رسائل المنحة القطرية سيكون يوم السبت 19 أغسطس على أن تبدأ عملية الصرف يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.