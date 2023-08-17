فلسطين اليوم

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2024، أيام قليلة تفصل عن بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين، أيام وينطلق مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة والضفة والقدس، إذ إن الأنباء التي طرأت على تغيير موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين أحدثت ضجة في الشارع الفلسطيني، لاسيما وأن وزارة التربية والتعليم في رام الله اتخذت قراراً بأن يبدأ العام الدراسي قبل الموعد الذي حددته الوزارة في قطاع غزة.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023- 2024 موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2024

متى يبدأ العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023- 2024، وزارة التربية والتعليم العالي، من المقرر أن تستهل العام الدراسي الجديد 2023-2023 في المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة بـ 448 مدرسة، إذ تم افتتاح 3 مباني مدرسية جديدة، و6 مدارس كفترة ثانية، أما عدد الطلبة فيبلغ 305 من الصفوف الأول الأساسي حتى الثاني عشر، ذو هؤلاء الطلبة يبحثون الآن عن الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين.

موعد بداية العام الدراسي 2024 في فلسطين

موعد بداية العام الدراسي 2024 في فلسطين، العطلة الصيفية لطلبة المدارس الحكومية في قطاع غزة شارفت على الانتهاء، إذ تبقى أياماً قليلة على بدء الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لذلك يستعد الطلبة لدخول المدارس، كما يستعد الأهالي لاستكمال شراء لوازم ومتطلبات أبنائهم المدرسية، لكن الأهم يريدون معرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2024.

موعد بداية العام الدراسي 2023-2024 فلسطين

موعد بداية العام الدراسي 2023-2024 فلسطين، في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أفاد أحمد النجار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، بأن العام الدراسي سيفتتح في موعده 26/8/2023، للطلبة و23/8/2023 للهيئات التدريسية، ولم يتم تغير موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين أو تقريب الموعد كما أعلنت الوزارة في رام الله.

متى يبدأ دوام المدارس في فلسطين 2023 2024؟

متى يبدأ دوام المدارس في فلسطين 2023 2024؟ من المقرر أن يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم 23 أغسطس/ آب الجاري بينما يبدأ دوام الطلبة يوم 26 أغسطس من نفس الشهر على أن تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول وتبدأ الإجازة نصف السنوية بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني. موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2024.