"إسرائيل" تبيع منظومة "حيتس 3" لألمانيا بـ14 مليار شيقل

فلسطين اليوم

صادقت وزارة الخارجية الأميركية على أن تبيع "إسرائيل" لألمانيا منظومة الدفاع الجوي "حيتس 3"، بتكلفة 3.5 مليار دولار، أي حوالي 14 مليار شيكل ، وفقا لوزارة الحرب "الإسرائيلية".

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون في وزارة الحرب الإسرائيلية ووزارة الدفاع الألمانية في مراسم توقيع وثيقة التعهد بتحريك هذه الصفقة ، وفي أعقاب المصادقة الأميركية على الصفقة.

ويعتبر "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي، من تطوير الصناعات الجوية الإسرائيلية و"مديرية الأبحاث وتطوير أسلحة وبنية تحتية تكنولوجية" في وزارة الأمن والوكالة الأميركية للدفاع من الصواريخ.

وتدفع ألمانيا لدى التوقيع على وثيقة التعهد مبلغ 600 مليون دولار، التي ستسمح بالبدء فورا بالعمل على المشروع، وفق بيان وزارة الأمن. وتم الاتفاق بين الوزارتين الألمانية والإسرائيلية على تفاصيل الصفقة كاملة، والتي ستقدم إلى الحكومة والبرلمان الألمانيين من أجل المصادقة النهائية على الصفقة، التي يتوقع توقيعها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

منظومة "حيتس 3" هي منظومة اعتراض صواريخ طويلة المدى، وعلى ارتفاع بالغ فوق الغلاف الجوي، وهي "الأفضل من نوعها في العالم"، ويستند تشغيلها إلى إصابة مباشرة للهدف.

والصناعات الجوية الإسرائيلية هي المقاول الرئيسي لتطوير "حيتس 3" وصواريخ هذه المنظومة وراداراتها. وتشارك شركة "إلبيت" في تطوير جهاز السيطرة والتحكم.