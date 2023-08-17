جرافات الاحتلال تهدم مدرسة شرق رام الله

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، مدرسة "رأس التين" في تجمع القبون البدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي كفر مالك ناجح رستم، بأن قوات الاحتلال معززة بجرافات عسكرية اقتحمت تجمع القبون البدوي شرق البلدة، وهدمت المدرسة الوحيدة فيها.

وقال: "إن سكان التجمع البدوي، اضطروا مؤخرا إلى مغادرة المنطقة إثر اعتداءات المستوطنين المتكررة عليهم وعلى ممتلكاتهم".

وأوضح أن المستوطنين حطموا، الأحد الماضي، شبابيك المدرسة، ودمروا محتوياتها، قبل أن تأتي جرافات الاحتلال صباح اليوم لتهدمها.

ولفت إلى أن المدرسة كانت تستوعب حوالي 50 طالبا، من الصف الأول حتى التاسع، وهم موزعون على 5 غرف صفية.

يُذكر أن تجمع القبون البدوي كان يعيش فيه حوالي 500 نسمة من عائلتي كعابنة وأبو كباش، قبل أن يضطروا إلى الرحيل عنه قسرا بفعل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، إلى أطراف قرى المغير وكفر مالك وخربة أبو فلاح شرق رام الله.