بعد الاشتباكات مع كتيبة جنين ..الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده في جنين

فلسطين اليوم

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 17/8/2023 بإصابة أحد جنوده خلال اقتحام مخيم جنين بعد اشتباكات مسلحة خاضها مقاومين من سرايا القدس كتيبة جنين للتصدي لقوات الاحتلال .

وقالت سرايا القدس-كـتيبة جـنين ان قـوة صهيونية خاصة تسللـت على محور البيادر وتمكن مجاهدونا من اكتشاف أمرها واستهدافها

وبينت سـرايا القدس- كتيبة جنين ان مجاهديها خاضوا اشتباكات مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمكان لفك القوة الخاصة وسحبها بعد وقوعها بحقل من النيران

واستشهد ، صباح اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، شاب وأصيبت موظفة بوزارة الصحة الفلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس.

وتسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الشرقية لمدينة جنين، وتم اكتشافها من قبل المقاومة، ودارت اشتباكات عنيفة في المكان.