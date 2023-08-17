ماهي استراتيجية الاحتلال الجديدة للتعامل مع المقاومة في الضفة ؟

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الخميس 17/8/2023 ، أن الاحتلال وعقب معركة مخيم جنين، وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلّة، تعتمد على مسارات عدّة، أوّلها شنّ عمليات توغّل واغتيال وتكثيف عمليات الاعتقال وثانيها استهداف البنية التحتية للمواطنين كإحدى أدوات الضغط على المقاومة، وثالثها، إفساح المجال للأجهزة الأمنية الفلسطينية للعمل بشكل أكبر في شمال الضفة.

وفي مواجهة تلك المسارات، التي باتت شبيهة بأسلوب «طنجرة الضغط»، تعيش المقاومة حالة تأهّب في ظلّ المساعي المستمرّة لاستنزافها وتجفيف مواردها.

وعلى الرغم من التعقيدات الأمنية، يواصل المقاومون استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبالتزامن مع المواجهة المفتوحة في الضفة، بات استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة المقاومين جزءاً من المشهد اليومي هناك. ووسّعت هذه الأجهزة من ملاحقاتها التي تتخلّلها مواجهات مع المواطنين كان آخرها فجر الأربعاء، حيث اندلعت مواجهات في مدينة طوباس إثر احتجاج المواطنين على اعتقال الأمن، الأسير المحرَّر أحمد أبو العايدة، وإطلاقهم شعارات ترفض «الاعتقال السياسي» و«ملاحقة المقاومين».