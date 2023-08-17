المرور بغزة: 4 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة، أنّ 9 حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة، أسفرت عن 4 إصابات، 3 منها بجروح متوسطة وإصابة واحدة بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 15 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.