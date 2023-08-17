وزارة الأسرى :الحشود العسكرية أمام قسم النقب يؤكد وجود نوايا مبيتة لتنفيذ جريمة بحق الأسرى

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الخميس 17/8/2023 أن الحشود العسكرية أمام أقسام سجن النقب تؤكد وجود نوايا مبيتة للاحتلال لتنفيذ جريمة بحق الأسرى بتعليمات مباشرة من المتطرف الفاشي بن غفير.

وقالت وزارة الأسرى: إن كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصد الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي بن غفير من سجن النقب.

وكان نادي الأسير أكد اليوم الخميس 17/8/2023 أن وحدات كبيرة من قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن (النقب)، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن (النقب).

وقال مكتب إعلام الأسرى ان استمرار حالة التوتر الشديد في كافة أقسام سجن النقب على إثر اقتحام وحدات القمع الخاصة (اليماز والدورو والميتسادا) قسم "3" بطريقة وحشية.