إصابات خلال مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 17/8/2023، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات، فيما أسفرت= الحملة عن اعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، حيث عاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير الجعبري، وليث سمودي من بلدة اليامون، خلال مرورهما قرب معسكر سالم العسكري غرب جنين.

يأتي ذلك، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع 90 قرب قرية العوجا شمال مدينة أريحا.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في شارع 90 الإقليمي، وأوقفت مركبة يستقلها شابين لم تعرف هويتهما بعد واحتجزتهما، حيث شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طورة جنوب غرب يعبد، وسط إطلاق قنابل الصوت والإضاءة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها.