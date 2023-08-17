كتيبة جنين: جاهزون للتصدي لأي عدوان صهيوني يستهدف جنين

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، أن مجاهديها تمكنوا من اكشتاف أمر تسلل قوات خاصة "إسرائيلية" إلى المنطقة الشرقية من مدينة جنين، واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: إن مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمكان لفك القوة الخاصة وسحبها بعد وقوعها بحقل من النيران، مضيفة: "تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في محور البيادر وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وزفّت الشهيد المجاهد مصطفى الكستوني (٣٢) عاماً أحد مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال برفقة مجاهدينا في كتيبة جنين.

وأكدت على جهوزيتها العالية للتصدي لأي عدوان صهيوني يستهدف مدينة جنين ومخيمها وريفها في كل وقت وتحت أي ظرف، متابعة: "ستبقى كتيبة جنين ومعها كافة قوى المقاومة والأحرار رأس الحربة في مقارعة الاحتلال الغاشم حتى النصر أو الشهادة".

ووجهت التحية لأهلنا المرابطين الصامدين في مدينة جنين ومخيماتها دمتم درعاً وحصناً منيعاً للمقاومة وسنداً وكتفاً لها.

نص بلاغ سرايا القدس- كتيبة جنين كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

في محاولة فاشلة جديدة نفذها جيش العدو الصهيوني صباح اليوم لاقتحام مدينة جنين، حيث تسللت قوة صهيونية خاصة على محور البيادر، تمكن مجاهدونا من اكشتاف أمرها واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة وخاض مجاهدونا اشتباكات مع تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمكان لفك القوة الخاصة وسحبها بعد وقوعها بحقل من النيران.

كما تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في محور البيادر وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، إننا وأمام هذه التضحيات التي يسطرها مجاهدونا الأبطال على كافة المحاور نؤكد على ما يلي:-

- نزف الشهيد المجاهد مصطفى الكستوني (٣٢) عاماً أحد مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال برفقة مجاهدينا في كتيبة جنين.

- نؤكد على جهوزيتنا العالية للتصدي لأي عدوان صهيوني يستهدف مدينة جنين ومخيمها وريفها في كل وقت وتحت أي ظرف.

- ستبقى كتيبة جنين ومعها كافة قوى المقاومة والأحرار رأس الحربة في مقارعة الاحتلال الغاشم حتى النصر أو الشهادة.

- التحية كل التحية لأهلنا المرابطين الصامدين في مدينة جنين ومخيماتها دمتم درعاً وحصناً منيعاً للمقاومة وسنداً وكتفاً لها.

جهادنا مستمر... وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين