أسير من جنين يدخل عامه الـ (25) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، أن الأسير المجاهد محمد عدنان سليمان مرداوي (44 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى أربعة وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 17/08/1999م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (28) عامًا؛ بتهمة الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد مرداوي ولد بتاريخ 04/06/1979م، وهو أعزب، وهو أحد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وهو أيضًا أحد الأسرى المرضى، حيث يعاني من التهاب رئوي حاد وقد خضع قبل اعتقاله لعملية استئصال جزء من الرئة اليسرى، ومازال يعاني من مضاعفات ذلك الالتهاب حتى الآن، وهو بحاجة ماسة وبشكل دائم لتلقي العلاج اللازم له، لكن إدارة سجون الاحتلال تمارس سياسة الإهمال الطبي بحقه وبحق باقي الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.