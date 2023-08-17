وسط توتر شديد ..وحدات القمع "الإسرائيلية" تقتحم قسم "3" في سجن النقب بطريقة وحشية

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير اليوم الخميس 17/8/2023 ان وحدات كبيرة من قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن (النقب)، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن (النقب).

وقال مكتب إعلام الأسرى ان استمرار حالة التوتر الشديد في كافة أقسام سجن النقب على إثر اقتحام وحدات القمع الخاصة (اليماز والدورو والميتسادا) قسم "3" بطريقة وحشية.