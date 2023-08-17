كتيبة جنين: مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة

فلسطين اليوم

تصدى مجاهدو سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم الخميس 167 أغسطس 2023، لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على محور البيادر، ويمطرون قواته بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

واستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس.

وتسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الشرقية لمدينة جنين، وتم اكتشافها من قبل المقاومة، ودارت اشتباكات عنيفة في المكان.