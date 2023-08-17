فلسطين اليوم

استشهد شاب وأصيبت موظفة بوزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة في بيان لها: أن إحدى موظفات الوزارة الصحة (34 عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وتسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الشرقية لمدينة جنين، وتم اكتشافها من قبل المقاومة، ودارت اشتباكات عنيفة في المكان.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

وقالت قناة كان العبرية: "إنه تم اعتقال مطلوبين في جنين وتصفية مطلوب ثالث بالرصاص بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع الجيش"، على حد وصفها.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن مجاهديها الأبطال اكتشفوا أمر قوة صهيونية خاصة داخل مدينة جنين و اشتبكوا معها بالقرب من الدوار الرئيسي للمدينة.



