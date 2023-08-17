أسعار العملات
دولار أمريكي3.63
يورو3.99
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.58
طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، أن يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.