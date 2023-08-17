فلسطين اليوم

أسعار الذهب في الأردن بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، يزداد البحث بشكل يومي عن أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، ويبحث الأردنيون عن أسعار الذهب من العيارات المختلفة، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في الاردن كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 17-8-2023.

أسعار الذهب في الأردن بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا في الأردن ، بدعم من استقرار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.45 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.58 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.34 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.02دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.351 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43,445 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 304.12 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

عالمياً، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس استقرار بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.