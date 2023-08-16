موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

فلسطين اليوم

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

وقرر الـ"فيفا" إجراء قرعة مونديال الأندية، يوم 7 سبتمبر المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية.

ومن المقرّر تنظيم بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين يومي (12 و22) ديسمبر 2023، في مدينة جدة.

ويشارك نادي اتحاد جدة، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري الدولة المنظمة.

كما شارك في المونديال كل من، نادي الأهلي المصري بطل إفريقيا، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، ليون المكسيكي بطل اتحاد "كونكاكاف" وأمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، إضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية "كأس الليبرتادوريس" الذي لم يتحدد بعد.