إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

فلسطين اليوم

أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة جنوب غرب يعبد وسط إطلاق قنابل الصوت والإضاءة وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها.

ويواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، ما يقابله تصاعد في تنفيذ العمليات الفدائية واستهداف نقاط الاحتلال رداً على الجرائم بحق الأهالي.