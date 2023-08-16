22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءين للمستوطنين، وتحطيم إحدى مركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة والقدس، وتركزت في بلدة سلوان بالقدس، ومعسكر عوفر برام الله، وبلدة برقين قضاء جنين، ومخيم بلاطة والمنطقة الشرقية بنابلس، وبلدة العوجا بأريحا، ومخيم العروب بالخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة شاكيد بجنين، وحاجز تياسير العسكري بطوباس، إلى جانب عمليات إطلاق النار المتكررة صوب حاجز حوارة بنابلس.

وشهدت المناطق الشرقية من نابلس عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال، تزامناً مع المواجهات التي تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وفجّر مقاومون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال في مخيم بلاطة، واستهدفوهم بصليات كثيفة من الرصاص، بينما تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين بنابلس ورشقوهم بالحجارة.

كما تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية وألقوا الحجارة صوبهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مستوطنين، وتحطيم مركبتهم.