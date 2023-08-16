فلسطين اليوم

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص، ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة الإعلان عن صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 8 أغسطس الجاري، على أحر من الجمر، بسبب قرب بدء الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024، إذ إنهم يأملون أن تصرف المنحة القطرية قبل الدخول رسميا في الفصل الدراسي الجديد ليتمكنوا من شراء ملابس المدراس والقرطاسية وما يلزم الطلبة من احتياجات ومستلزمات.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص، يستفيد من دفعات المنحة القطرية 100 دولار نحو 100 ألف فلسطيني من قطاع غزة، إذ بدأت دولة قطر بصرفها للأسر المتعففة عبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وبإشراف من الأمم المتحدة، ووزارة التنمية الاجتماعية، حتى تساعد الأسر المتعففة على جلب متطلبات منازلهم لاسيما وأن لا مصدر دخل لها سوى هذه الدفعة النقدية المقدرة بـ 310 شيكل.



موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تتواصل مع الجهات المختصة للتعرف على موعد صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس 2023، لكن حتى اللحظة لا معلومة مؤكدة، مع توقعات بصرفها يوم الأحد المقبل، بواقع 310 شيكل، عبر أكثر من 300 نقطة صرف موزعة عبر محافظات قطاع غزة.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص، وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أوضحت في تصريح سابق أن المنتفعين القدامى من المنحة القطرية يصرف لهم شهرين وشهر بدون أي مرتين كل 3 شهور، مضيفة: "المنتفعون الجدد عدد 27600 يصرف لهم شهر بعد شهر أي مرة كل شهرين".

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 2023 رابط الفحص، سنوافيكم بكل المعلومات المتعلقة بموعد الإعلان عن صرف المنحة القطرية لشهر 8 2023، فور التأكد منها بشكل رسمي من مصادرنا الخاصة، إذ يمكن للمستفيد أن يستعلم عن اسمه عبر الضغط هنا.