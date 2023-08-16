فلسطين اليوم- غزة

أيام قليلة ويبدأ ماراثون الدراسة، وشبح المصروفات الذى تحمل همه كل أسرة، ولا يخلو بيت من وجود إما أبناء أو أحفاد في المراحل التعليمية المختلفة، ولا بد من شراء المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أي طالب مقبل على الدراسة.

فمهما بلغ حجم المصروفات، فلا غنى عن تلك الأدوات الأساسية، التي يحتاجها طلبة المدارس من قرطاسية وكراسات وملحقاتها، الا أن بعض الأدوات الأخرى التي أضافها السوق وغيرة الطلبة من زملائهم تلقي عبئاً جديداً على جيوب الآباء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة.

"لانش بوكس وزمزمية، مقلمة وأوراق ملونة" وقائمة تطول يحملها المواطن اسامة كريم، 48 عاماً ويتجول بها بأحد محلات بيع القرطاسية ولوازم المدرسة، حيث يقول: "إن متطلبات العودة للمدرسة باتت تثقل كاهل الأهالي في هذه الايام مقارنة مع السنوات السابقة، فتنوع البضائع وحداثتها يلقي بعبئ جديد على كاهل اولياء الامور".

وتابع كريم في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "هناك غيرة بين طلبة المدارس، فالواحد منهم ينظر الى زميله وما لديه من ادوات، ولا يرغب بأن يكون أقل منه، بل هناك منافسة بينهم، في شراء أجمل التغليفات والادوات الاخرى".

ورغم تكلفتها العالية، لا يجد الآباء حلاً سوى شراء تلك الأدوات لأبنائهم حتى لا يشعرون بالنقص عن زملائهم.

تقول المواطنة ام انس، 45 عاماً إن لديها ثلاثة من الابناء في المدارس، وفي كل عام يطلبون شراء ملحقات الادوات المدرسية، مثل لانش بوكس وزمزمية، واكسسوارات المدارس الاخرى، مشيرة الى أن اسعار تلك الاكسسوارات تختلف حسب الشكل والجودة، لكن في النهاية نحن مجبرون لجلبها لأبنائنا مع لوازم المدرسة.

ولفتت الى أن الأطفال يحبون الاوراق والتغليفات المزخرفة بالرسومات الملونة، لكن اسعارها تزيد عن اسعار تغليفات النايلون التقليدية، وهذا عبء اضافي على ميزانية العودة للمدرسة، لا يستطيع الكثير من الناس تحمله.

اما التاجر حسن، فمن جانبه اشار الى أن المحلات منذ اشهر بدأت بتحضير مستلزمات المدارس من "لانش بوكس وزمزميات"، حيث يزداد الطلب على هذه الادوات خلال موسم المدارس، خصوصا للطلاب في المرحلة الابتدائية والاعدادية.

و أشار الى أن البضائع متوفرة بكثرة في السوق، لكن الطلب مازال ضعيفاً، حيث تشهد الاسواق حركة شرائية بطيئة، على الرغم من اقتراب العودة للمدرسة.

وعن طبيعة اسعار اكسسوارات المنازل، أوضح ان الاسعار تختلف من قطعة لاخرى، لكن في المجمل الاسعار في متناول الجميع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة ، مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، إن موعد بدء العام الدراسي الجديد كما هو في 26 أغسطس 2023.