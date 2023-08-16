هنية يعلن تخصيص قطعة أرض ودعم مبلغ 10 آلاف دولار لنادي السلام

فلسطين اليوم-غزة

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تخصيص قطعة أرض مساحة دونم لنادي السلام الرياضي في بيت لاهيا من خلال لجنة متابعة العمل الحكومي.

كما أكد هنية أنه وضمن المنحة المالية للموسم الرياضي تم تقديم مبلغ 10.000 دولار للبدء في إعادة إعمار النادي الذي تعرض للتدمير خلال العدوان من الاحتلال الإسرائيلي عام 2008.

وأوضح هنية أن نادي السلام من الأندية التي تخدم المجتمع الفلسطيني في بيت لاهيا وشمال محافظات غزة، ويضم العديد من الكوادر الرياضية التي تسعى لتطوير النشاط الرياضي.

من جهته قدم فتحي حجازي رئيس نادي السلام شكره لعبد السلام هنية على دعمه للنادي، وحرصه على متابعة قضية توفير مقر للنادي، وتخصيص قطعة الأرض، وأكد أن النادي سيعمل على البدء في تنفيذ مشروع إعادة البناء لتوفير المكان المناسب لممارسة الأنشطة الرياضية.