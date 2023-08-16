حملة تفتيش تعسفية لأسرى "ريمون" وحالة من التوتر تسود السجن

فلسطين اليوم

شنت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، حملة تعسفية الأسرى في سجن "ريمون".

وأفاد إعلام الأسرى، بأن إدارة سجون الاحتلال شنت حملة تنقلات تعسفية بحق عدد من الأسرى في سجن "ريمون" وسط حالة من التوتر تسود السجن.

وتشن إدارة السجون وقوات القمع بين حين وآخر حملات تفتيش واسعة داخل السجون يتخللها "اعتداء على المعتقلين"، كما تعتقل حكومة الاحتلال في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني.