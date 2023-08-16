مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي في نهائي السوبر الأوروبي بث مباشر

فلسطين اليوم

مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي بث مباشر، يلتقي فريقا مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وإشبيلية الحائز على الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2023، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض والقدس من مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، على أن يعلق على المباراة حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر، وتقام مباراة السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي ضد إشبيلية في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة اليونانية، على أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، إذ إنه تاريخياً التقى فريقا مانشستر سيتي ضد إشبيلية قبل مباراة اليوم في 4 مواجهات استطاع فيها بطل دوري أبطال أوروبا بالموسم الفوز في المواجهات بالكامل وعدم السقوط في التعادل أو الخسارة، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي بث مباشر.

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مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي نهائي كأس السوبر الأوروبي

مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي نهائي كأس السوبر الأوروبي، سجل مانشستر سيتي 12 هدفاً في المباريات الأربع التي خاضها بينما تلقت شباكه 3 أهداف من نظيره إشبيلية قبل المواجهة المرتقبة بينهما اليوم، إذ يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المباراة بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على نظيره انتر ميلان الإيطالي، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، في نهائي البطولة بالموسم الماضي 2022-2023.

مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي بث مباشر

مشاهدة مباراة اشبيلية ومانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي بث مباشر، شارك نادي إشبيلية 6 مرات في كأس السوبر الأوروبي والليلة هلي المشاركة السابعة، ونجح في الفوز باللقب مرة واحدة في عام 2006 بعد أن فوزه على برشلونة (3-0) في إمارة موناكو الفرنسية، وسجل مانشستر سيتي 12 هدفًا في المباريات الأربع، وتلقت شباكه 3 أهداف من الإشبيلي، وفي الوقت الذي يبحث فيه النادي الإشبيلي عن لقبه الثاني يبحث نادي مانشستر سيتي عن أول لقب له في السوبر الأوروبي.