الاحتلال يُفرج عن صيادين اثنين بعد ساعات من اعتقالهما في بحر الشمال

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، عن صيادين اثنين بعد ساعات من اعتقالهما في بحر شمال قطاع غزة.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الصيادين عوض السلطان وغيث أبو ابو عون بعد ساعات من اعتقالهما في بحر شمال قطاع غزة.

واعتقلت زوارق الاحتلال الحربية 17 صيادًا فلسطينيًا خلال عملهم في بحر قطاع غزة منذ بداية العام 2023 الجاري.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف الصيادين والمزارعين لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام باتجاههم.