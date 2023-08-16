إطلاق نار يستهدف مستوطنة "شاكيد" غرب جنين

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين فلسطينيين أطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص تجاه مستوطنة "شاكيد"، بينما لم ترد أبناء عن وقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصاعداً ملحوظاً ونوعياً في أعمال المقاومة، رداً على الجرائم "الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين.