إطلاق نار يستهدف مستوطنة "شاكيد" غرب جنين

الساعة 07:29 م|16 أغسطس 2023
مستوطنة شاكيد
مستوطنة شاكيد

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين فلسطينيين أطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص تجاه مستوطنة "شاكيد"، بينما لم ترد أبناء عن وقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصاعداً ملحوظاً ونوعياً في أعمال المقاومة، رداً على الجرائم "الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين.

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