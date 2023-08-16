إصابة خطيرة بإطلاق نار في جلجلوية وأخرى طعنا في جديدة المكر

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أصيب شاب في الثلاثينات من عمره، بجراح خطيرة، من جرّاء تعرضه للطعن، في بلدة جديدة المكر، مساء اليوم، الأربعاء؛ فيما أُصيب شاب آخر بجراح شديدة الخطورة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في وقت لاحق في بلدة جلجولية، في منطقة المثلث الجنوبي.

وفي جلجولية، أفادت مصادر محلية بأن جريمة إطلاق النار أسفرت عن إصابة شخصين أحدهما في العشرينات من عمره وحالته حرجة، والآخر يبلغ من العمر 15 عاما، وحالته متوسطة الخطورة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن أحد المصابين من يهودي. وذكرت المصادر أن الجريمة وقعت بالقرب من صندوق المرضى "كلاليت" في مركز البلدة.

وفي جديدة المكر، قالت طواقم علاج "حيان"، إنها "تقدم العلاج لمصاب بالثلاثينات من عمره، بعد أن تعرض للطعن في قرية جديدة المكر".

وأكّد الطاقم الطبيّ أن إصابة الشاب "وُصفت بالصعبة".

ولفت إلى أنه تمّ نقل الشاب المصاب، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

كما أوضح أنه تمّ نقل المصاب "بعد تقديم العلاج، لغرفة العلاج المكثَّف".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قُتل ذيب جربان، وهو في الخمسينات من العمر، في جريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة جسر الزرقاء.

وبجريمة القتل فجر اليوم في جسر الزرقاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إلى 136 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.