اعتراف "إسرائيلي": حكومة نتنياهو تصمت عن إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين لتنفيذ أطماعها

فلسطين اليوم

لا تتوقف حكومة اليمين الفاشي عن تنفيذ المزيد من الجرائم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وإعطاء الغطاء السياسي لعصابات المستوطنين، من خلال سنّ المزيد من القوانين والأحكام، تمهيدا ليكون الفصل سياسة رسمية ضد الفلسطينيين، وصولا لتحقيق دولة التفوق اليهودي، التي لا تحترم الفلسطينيين، ولا تحمي حقوقهم، في منطقة مسؤوليتها.

يتزامن تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون مع ما زعمه عضو الكنيست نسيم فاتوري من الليكود أن "الخطاب حول الإرهاب اليهودي مبالغ فيه"، لينضمّ للوزير الفاشي "بيتسلئيل سموتريتش" زعيم حزب الصهيونية الدينية الذي ادعى في 2020 أن "الحاخام باروخ غولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل ليس إرهابياً"، فيما يعلق الوزير المجرم إيتمار بن غفير زعيم العصبة اليهودية صورة غولدشتاين في غرفة المعيشة بمنزله، وادعى حاخامات مهمّون أن غولدشتاين شخصية مقدّسة.

الكاتب في موقع "القناة 13" العبرية، غادي غافرياهو، أكد أن "الإرهابيين اليهود يضرمون النار في منازل الفلسطينيين، وسياراتهم، ورشقوهم بالحجارة، وأطلقوا النار باتجاههم، وهو ما تكرر في بلدات حوارة وترمسعيا ولبّن الشرقية وبرقة، ورغم كل هذه الجرائم والأهوال، فإن قوات الأمن تكتفي باعتقال مستوطن واحد فقط، رغم أننا أمام جريمة أسفرت عن قتل أم فلسطينية هي عائشة الربيع، لديها تسعة أطفال، فيما يتفاخر المستوطن القاتل وهو بأصفاده الإلكترونية، وما زالت المحاكمة مستمرة. أما لو كان القاتل فلسطينياً، فسيتم تدمير منزل عائلته، ويقضي عقوبته في السجن مدى الحياة".

وأضاف: "هناك العديد والعديد من الإرهابيين اليهود الذين أساءوا وقتلوا وجرحوا الفلسطينيين الأبرياء، لدينا المئات من المنازل المأهولة والمساجد والكنائس والأديرة والمقابر والسيارات وأشجار الزيتون وغيرها التي تعرضت للحرق والاقتلاع، ما يجعلنا نخرج بخلاصة مفادها أن فرض القانون على الإرهاب اليهودي مقارنة بالعمليات الفلسطينية أمر سخيف، لأن لدينا منذ سنوات عديدة أنظمة قضائية منفصلة لمحاكمة كل طرف، ومع الحكومة الحالية فقد أصبح التمييز القانوني والقضائي سياسة رسمية".

وأكد أنه "لسوء الحظ، يتم تطبيق القواعد التي وضعها قادة اليمين اليهودي وفقًا لكلامهم فقط، بزعم أنه لا يوجد إرهاب يهودي، يوجد (إرهاب فلسطيني) فقط، ومن خلال سيطرته على الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، يسمح سموتريتش للمستوطنين بالاستيطان على انفراد فوق أراضٍ فلسطينية على بعد مئات الأمتار من التجمعات السكنية الفلسطينية في المنطقة "ج"، وهذه البؤر الاستيطانية يسكنها عتاة المتطرفين، الذين يعلنون بصوت عالٍ أنه يجب القضاء على القرى الفلسطينية، ولديهم تصاريح حاخامية للعمل يوم السبت، ولديهم وزير أمن قومي ووزير بوزارة الحرب يعطونهم الدعم الكامل".

وأكد أنه "يمكن لرئيس جهاز الشاباك رونان بار الصراخ من الآن حتى إعلان جديد عن خطورة الإرهاب اليهودي، وحول حقيقة أنه يغذي المقاومة الفلسطينية، وأن المستفيدين من هذه الجرائم هم الفصائل المسلحة، فيما سيردّ أعضاء الكنيست من التحالف اليميني بأن أفكار اليسار وصلت إلى القمة، وأن الشاباك لا يعرف كيفية التمييز بين (العدو والشعب)، ومن يقررون هم أعضاء الكنيست من التحالف اليميني وحزب العصبة اليهودية".

تكشف هذه الاعترافات "الإسرائيلية" عن قيادة سموتريتش وبن غفير لسياسة كارثية ستحطم كيان الاحتلال بأسره، لأن من يقودون السياسات العنصرية، ومن يتجاهلون الإرهاب اليهودي يؤججون معاداة اليهود في كل مكان في العالم، وكارهو إسرائيل يفركون أيديهم بسرور، ويحصلون على المزيد من القناعات بأننا أمام دولة يهودية متعصبة، لن تحترم وتحمي الفلسطينيين في مناطق مسؤوليتها.

المصدر: "عربي 21".